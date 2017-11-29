В Киеве с травмами из-за гололеда госпитализировали пятерых человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 10:00 утра в среду пять человек были госпитализированы из-за травм, полученных в результате гололеда. Об этом УНН сообщили в центре экстренной медицинской помощи г.Киева.
"По состоянию на десять часов утра было зарегистрировано 15 обращений, из которых 5 - тяжелые, доставлено в стационар. Детей среди них нет", - сообщили в центре.
Напомним, в Киеве выросло количество травмированных из-за гололеда. О смертельных случаях не сообщалось.
Как сообщал УНН, общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда. Кроме того, в столице из-за гололеда образовались пробки.