В Киеве с травмами из-за гололеда госпитализировали пятерых человек

"По состоянию на десять часов утра было зарегистрировано 15 обращений, из которых 5 - тяжелые, доставлено в стационар. Детей среди них нет", - сообщили в центре.

Напомним, в Киеве выросло количество травмированных из-за гололеда. О смертельных случаях не сообщалось.

Как сообщал УНН, общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда. Кроме того, в столице из-за гололеда образовались пробки.