Гололедица и снег: в Киеве затруднено движение из-за ДТП

Киев стоит в пробках из-за многочисленных аварий, вызванных сложными погодными условиями. Отметим, что движение ускладенено на мостах с левого на правый берег.

По прогнозам Укргидрометеоцентра, наблюдается снижение температуры воздуха. При таких условиях на дорогах образовался гололед. Именно поэтому ГСЧС Украины призывает граждан столицы соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и ​​путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

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