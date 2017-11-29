Гололедица и снег: в Киеве затруднено движение из-за ДТП

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70966 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57616 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65707 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74112 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115796 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114555 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142452 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107348 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108777 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

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Гололедица и снег: в Киеве затруднено движение из-за ДТП

Гололедица и снег: в Киеве затруднено движение из-за ДТП

Киев  •  УНН

 • 14201 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня из-за сложных погодных условий в Киеве затруднено движение, передает корреспондент УНН.

Киев стоит в пробках из-за многочисленных аварий, вызванных сложными погодными условиями. Отметим, что движение ускладенено на мостах с левого на правый берег.

По прогнозам Укргидрометеоцентра, наблюдается снижение температуры воздуха. При таких условиях на дорогах образовался гололед. Именно поэтому ГСЧС Украины призывает граждан столицы соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и ​​путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

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