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Озброєні невідомі в масках пограбували подружжя у Запоріжжі

Озброєні невідомі в масках пограбували подружжя у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 10182 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Вчора, 12-го січня, близько 19-ї години, до помешкання запорізьких пенсіонерів увірвались троє невідомих в масках та, погрожуючи зброєю, пограбували їх. Про це поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, повідомляє УНН.

Невідомі увірвалися у приватний будинок, що на вул. Д.Миргородського у Запоріжжі, та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зв'язали 57-річну жінку і її 61-річного чоловіка. Невідомі відібрали у подружжя гроші, золоті прикраси та мобільні телефони. Після чого зникли у невідомому напрямку.

Слідчими поліції факти про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню осіб нападників та їх затриманню.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, злочинців, які труїли та грабували людей, заарештували в Запоріжжі.

Українські Національні Новини

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