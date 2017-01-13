Вооруженные неизвестные в масках ограбили супругов в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 13 января. УНН. Вчера, 12-го января, около 19:00, в дом запорожских пенсионеров ворвались трое неизвестных в масках и, угрожая оружием, ограбили их. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, сообщает УНН.
Неизвестные ворвались в частный дом по ул. Д.Миргородского в Запорожье, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 57-летнюю женщину и ее 61-летнего мужа. Неизвестные забрали у супругов деньги, золотые украшения и мобильные телефоны. После чего скрылись в неизвестном направлении.
Следователями полиции факты о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей нападавших и их задержанию.
Напомним, как сообщал УНН, преступников, которые травили и грабили людей, арестовали в Запорожье.