Остання з українок завершила виступи на "Прем'єрі" в Мадриді

Четверта ракетка України не змогла на рівних сперечатися із 18-м номером світового рейтингу швейцаркою Беліндою Бенчіч – 0:6, 2:6.

У підсумку остання з українок на змаганнях з призовим фондом в 7 млн. євро, виграла 30 з 87 очок, а її опонентка 57. Також в пасиві Козлової 1 подвійна помилка.

Відзначимо, що завдяки виступу на ґрунтових кортах в Іспанії на Козлову очікує ривок в рейтингу WTA.

На шляху до даного протистояння уродженка Миколаєва здобула два виграші в кваліфікаційній сітці, а також дві перемоги (одна з яких над 5-ю ракеткою світу) відбулися в основі.