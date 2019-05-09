Остання з українок завершила виступи на "Прем'єрі" в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Українка Катерина Козлова провела зустріч третього кола одиночного розряду на турнірі "Mutua Madrid Open" в Мадриді, повідомляє УНН.
Четверта ракетка України не змогла на рівних сперечатися із 18-м номером світового рейтингу швейцаркою Беліндою Бенчіч – 0:6, 2:6.
У підсумку остання з українок на змаганнях з призовим фондом в 7 млн. євро, виграла 30 з 87 очок, а її опонентка 57. Також в пасиві Козлової 1 подвійна помилка.
Відзначимо, що завдяки виступу на ґрунтових кортах в Іспанії на Козлову очікує ривок в рейтингу WTA.
На шляху до даного протистояння уродженка Миколаєва здобула два виграші в кваліфікаційній сітці, а також дві перемоги (одна з яких над 5-ю ракеткою світу) відбулися в основі.