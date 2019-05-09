Последняя из украинок завершила выступление на "Премьере" в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинка Екатерина Козлова провела встречу третьего круга одиночного разряда на турнире "Mutua Madrid Open" в Мадриде, сообщает УНН.
Четвертая ракетка Украины не смогла на равных спорить с 18-м номером мирового рейтинга швейцаркой Бенчич - 0:6, 2:6.
В итоге последняя из украинок на соревнованиях с призовым фондом в 7 млн. евро, выиграла 30 из 87 очков, а ее оппонентка 57. Также в пассиве Козловой 1 двойная ошибка.
Отметим, что благодаря выступления на грунтовых кортах в Испании на Козлову ожидает рывок в рейтинге WTA.
На пути к данному противостоянию уроженка Николаева получила два выигрыша в квалификационной сетке, а также две победы (одна из которых на 5-й ракеткой мира) состоялись в основе.