Останній тиждень для успішних починань: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 17 по 23 травня

Особливість цього тижня в тому, що він останній перед періодом затемнення. Періоди затемнення завжди приносять нам труднощі і випробування. Тому саме зараз, на цьому тижні треба використовувати всі шанси в нових починаннях.

Зараз сприятливий період для починань, бо зараз все ще росте Місяць. Але в період з 17 по 20 травня можливі не сприятливі моменти, пов'язані з різного роду спокусами, яким не варто піддаватися.

Овен

На цьому тижні вам потрібно бути дуже обережними до 20 числа. Особливо це стосується вашого матеріального благополуччя. Можливі дуже цікаві пропозиції, пов'язані з фінансами, можуть бути якісь цікаві інвестиції, але будьте уважнішими і зверніть увагу на те, хто вам це пропонує. Інакше є ризик незабаром розчаруватися.

А ось друга половина тижня буде чудова і напевно до вас прийде дуже багато нової, цікавої, незвичайної інформації, якою ви зможете скористатися. Всі, хто працює з усіма інформаційними напрямками, ЗМІ, вони будуть завантажені роботою, яка принесе неймовірний успіх. Можливо, ви отримаєте таку інформацію, яка кардинально змінить ваше життя. Гарний тиждень для Овнів, які працюють у всіх інформаційних напрямках, в ЗМІ, працюють з освітньою системою, в торгівлі, також фінансові напрямки і будь-який бізнес, особливо пов'язаний з комерцією і торгівлею. Всім Овнам на цьому тижні слід вчитися. Знання, які ви зможете отримати, в майбутньому вам дуже знадобляться. Намагайтеся вивчати все, що вам подобається. Це може бути підвищення кваліфікації або зовсім нові курси, або мови. Також в кінці тижня можуть відбутися доленосні зустрічі. Постарайтеся не сидіти вдома, побільше спілкуватися.

Успіх буде супроводжувати тих Овнів, які задіяні в освітній сфері, які читають лекції, проводять ретріти, а також Овнів-психологів.

Настає час придбання гарної нерухомості, навіть переїзду. Може бути знайомство з новими сусідами, яке принесе вам задоволення.

В особистому житті у Овнів дуже сприятливий період. Для одиноких Овнів дуже хороший період для знайомств, будьте рішучі. А ось для сімейних Овнів є одне застереження. Постарайтеся не сваритися з приводу матеріальних можливостей, намагайтеся уникати цих тем. На вихідних дозвольте собі більше відпочинку, прогулянок на природі, проведіть більше часу з рідними та близькими.

Телець

На цьому тижні вас може долати внутрішній неспокій. Ви будете стурбовані своєю персоною. Ви можете егоїстично думати про себе або навпаки бути невпевненим, але пам'ятайте, в будь-якому випадку ви будете на цьому тижні все ще центром уваги. Тому залиште себе в спокої і займіться важливими справами.

Цього тижня успішно будуть вирішаться всі фінансові питання. Всі, хто займається бізнесом, є фінансистами в різних компаніях, на цьому тижні у вас неймовірно хороший період для заробітків. Фінансово він дуже успішний. Проводьте різні угоди, запрошуйте до себе цікавих компаньйонів, яких-небудь партнерів. Цей тиждень може вам принести дуже хороший дохід. Розвивайте новий бізнес або продовжуйте розвивати старий, але в будь-якому випадку цей період дуже для вас сприятливий. Цей тиждень потрібен вам для розвитку власного бізнесу. Особливо гарний час для тих, хто займається харчовими напрямками, аграрними напрямками, будівництвом. Всі питання з фінансами йтимуть дуже добре. На цьому тижні до вас можуть приходити люди з будь-яким проханнями, а може бути навпаки з якимись цікавими пропозиціями. Тому постарайтеся в другій половині тижня якомога більше призначати собі цікавих зустрічей. Хороший період для того, щоб проводити публічні виступи. Вдалий час для спікерів і ораторів. Для студентів Тельців також дуже активний і дуже вдалий тиждень. Постарайтеся на цьому тижні підтягнути всі "хвости".

20 травня буде дуже емоційним днем. Постарайтеся не зробити помилок. Цей тиждень - хороший період для поїздок на відпочинок. Ви можете відвідати далекі країни або просто поїхати на природу за містом.

У коханні для вас - дуже хороший період. Для одиноких Тельців - прекрасний період для знайомств, а для сімейних настає час, який можна провести спокійно, поїхати на відпочинок, поспілкуватися.

Що стосується здоров'я, то на цьому тижні жінкам Тельцям можна проводити пластичні або косметологічні втручання. Але також цього тижня вас можуть мучити головні болі. Тому відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, кардіонагрузки - вам просто необхідні.

Близнюки

Це дуже яскравий тиждень для вас. З 20 травня Сонце увійде в ваш знак Зодіаку, тому ви на себе перетягнете увагу. Ви станете яскравими, помітними і перед вами відкриються дуже багато перспектив. Багато з вас на цьому тижні можуть бути зайняті питаннями власного іміджу: змінити гардероб, поміняти зачіску, можливо навіть знайти для себе якесь нове хобі. Деякі з вас відчують силу в зв'язку зі своїм днем народження і відчують свою значимість. Дуже чудово! Добре якщо ви почнете яскраво себе проявляти, притягувати до себе увагу оточуючих.

Саме час впроваджувати свої найцікавіші ідеї в життя. На цьому тижні буде багато важливих знайомств і знайомств з важливими людьми. Але постарайтеся в такі числа як 20 і 21 травня - йти від скандалів, щоб не опинитися в їх епіцентрі. Фінансово тиждень буде також сприятливим. Можливе підвищення зарплати, премії, бонуси, можливо легкі заробітки, швидкі заробітки. Гарний час для тих, хто працює на фрілансі, займається блогерством або просто працює сам на себе.

Також можуть вирішиться багато судових питань, якщо вони є, або ж питання, пов'язані з документами. Ви можете отримати довгоочікувані документи або позитивно вирішити питання з кредитами. І постарайтеся на цьому тижні спиратися на своїх однодумців і друзів. Проводьте з ними більше часу. Від них ви можете отримати також дуже цікаву пропозицію.

Великий успіх вас чекає в особистих відносинах. Поспішайте знайомитися, самотні Близнюки. А ось що стосується сімейних Близнюків, тут будь ласка, уникайте скандалів. Тому що цей тиждень принесе вам дуже багато пристрастей, тому краще вам якомога більше і романтичніше провести разом час.

Здоров'я на цьому тижні також буде відмінне. Постарайтеся додати більше динаміки, спорту, бігу, а тих, хто хворий, може очікувати дуже швидке відновлення і навіть повне одужання.

Раки

На цьому тижні ви будете почувати себе на підйомі. У вас зросте активність і виникне бажання яскраво себе проявити.

На цьому тижні обов'язково займіться новими проектами. Не забудьте просувати старі. Надійде дуже багато цікавих пропозицій. Не відмовляйтеся від них, особливо в другій половині тижня. Ви повинні активно вкладати свої сили в розпочаті справи. Також колективна робота буде вам приносити особливий успіх. Хороший період для тих Раків, хто працює з новими технологіями, інформаційними напрямками. На цьому тижні не варто розраховувати на своїх друзів. Постарайтеся розраховувати на власні сили. Вірте в себе. На цьому тижні ви можете бути розчаровані в комусь із друзів або партнерів.

Гарний тиждень для вкладень, для інвестицій. Ви можете брати розстрочки, кредити, особливо в другій половині тижня. Також цей тиждень прекрасний не тільки для роботи, а й для відпочинку. Ви можете поїхати за кордон, відпочити разом з сім'єю, набратися сил, особливо ближче до вихідних. Понеділок - буде складним емоційним днем. І в цей день вам краще не приймати ніяких рішень, тому що ви можете допустити помилки.

Прекрасний тиждень для сімейних відносин. Тому сімейні Раки будуть задоволені. А що стосується самотніх Раків, зараз саме час знайомиться, особливо на вихідних. У вас можуть бути навіть доленосні зустрічі.

Що стосується здоров'я, то на цьому тижні може бути зайва набряклість, можливо погіршення самопочуття у зв'язку зі зміною погоди. Тому треба привнести в своє життя повітря, рух, спорт.

Лев

18-19 травня постарайтеся уникнути конфліктів. Ваші нерви можуть бути на межі, особливо у тих Левів, які займають якісь посади або несуть якусь соціальну відповідальність. Ви можете допустити масу помилок. А от наступні дні можуть бути неймовірно цікавими, особливо що стосується нових починань. Почніть якісь нові проекти, можете спробувати перейти на іншу роботу. Намагайтеся продовжувати розпочате і додайте в це якусь перчинку або якісь нові особливості. І не бійтеся втілювати якісь найдивніші та незвичайні ідеї в життя. На цьому тижні ви відчуєте велику підтримку оточення. Це тиждень може бути вдалим для тих Левів, хто займається психологією, проводить ретріти, а також тих, хто пов'язаний з виробничим бізнесом.

На цьому тижні вас чекає безліч внутрішніх змін і вам буде хотітися змінити роботу. Можливо навіть, дійсно, у вас може помінятися керівництво або люди, які перебувають на керівних посадах, можуть отримати більше повноважень. Це чудовий період налагодити стосунки зі своїми компаньйонами і партнерами по бізнесу, роботі або обзавестися новими. Також вас чекає вдача в усіх юридичних питаннях. І, безумовно, ті Леви, хто займається юриспруденцією, працюють в судах, у вас дуже вдалий тиждень.

У вас прекрасний тиждень в коханні. Тому самотні Леви можуть сміливо знайомиться, а що стосується сімейних, тут дуже цікавий період. На цьому тижні радимо вам прислухатися до своєї другої половинки. Можливо, саме через вашу половинку в життя прийдуть дуже цікаві ідеї.

Здоров'я буде прекрасне. Постарайтеся активно проводити вільний час. Займайтеся спортом, відпочивайте у вільний від роботи час.

Діва

Цей тиждень для вас буде дуже насиченим. 20 травня постарайтеся не бути втягнуті в якісь скандальні історії та ситуації. Особливо це стосується Дів, які працюють в ЗМІ.

Також в цей день викладачам Дівам не варто ставити оцінки. Ви можете бути дуже необ'єктивними, тому постарайтеся перенести це на другу половинку тижні. А ось 21 травня ви якраз можете знайти нестандартне рішення всіх своїх проблем, у питаннях, що накопичилися.

Дуже хороший тиждень, особливо друга його половина, буде для всіх Дів, які є керівниками. Перед вами відкриваються дуже великі можливості. Незважаючи на те, що на ваші плечі ляже велика відповідальність, ви з легкістю зможете вирішити всі питання. Ваші рішення на цьому тижні будуть дуже оригінальні, вони будуть сильними, значущими і допоможуть дуже багатьом людям. Якщо хто з Дів хотів підвищення, хто дуже довго мітив на якусь посаду, саме зараз ви можете її отримати. Спробуйте нагадати про себе вищому керівництву. Гарний час для тих Дів, які займаються спортом, професійним спортом, для тих, хто є вихователем або тренером. Ви побачите дуже хороші результати своєї праці. А ось фінансово тиждень буде так собі. Ви поки працюєте на перспективу. Тому не опускайте руки. Неважливо, який у вас буде сьогодні фінансовий результат, головне, що ви побачите все за пару тижнів.

Що стосується ділових партнерів, то тут можливі різні ситуації: одні можуть до вас прийти і принести дуже хороші пропозиції, підтримати вас у важку хвилину, а ось другі можуть вас підвести в найневідповідний момент. Тому варто цьому приділити час і розібратися, хто знаходиться біля вас.

Прекрасний період для творчих Дів. Обов'язково займайтеся творчістю, проходите кастинги, у вас також буде успіх.

У коханні - спокійний, хороший період. Самотні Діви можуть спокійно знайомиться, а сімейні Діви можуть спокійно проводити час в колі своєї родини. Але, все-таки, все буде залежати тільки від вас.

Що стосується здоров'я, цей тиждень буде спокійним. Єдине, ті Діви, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, особливо це стосується ніг і хребта, варто пройти профілактику.

Терези

На цьому тижні вас чекає безліч фінансових спокус. Ті, хто займається бізнесом, на вас може в першій половині тижня посипатися безліч пропозицій дуже спокусливих, дуже цікавих, але краще сто раз перевірити і один раз відрізати. Теж стосується і покупок. Вам захочеться витратити багато грошей. Вас будуть спокушати якісь неймовірно класні речі, але зупиніться і перенесіть прийняття рішення на другу половину тижня. Зараз не найкращий час займатися авантюрою і ризикувати.

Інформаційно для Терезів цей тиждень буде дуже насиченим. Тому більше зустрічей, контактів, навчань. Особливо буде везти Терезам, які працюють в інформаційних напрямках, в ЗМІ, в освіті, а також це може бути туризм, психологія. Успіх матимуть лекції, що проводяться вами, тренінги, зустрічі. Сприятливий час для вирішення питань, пов'язаних із закордоном - це і торгівля, і зв'язок з іноземцями, туризм. Цього тижня можливі поїздки, відрядження, можливо і за кордон.

Для керівників Терезів це дуже хороший період. Зараз можливий кар'єрний ріст і розширення ваших можливостей. Також Терези - ті, хто хотів кар'єрного росту, вам варто зараз вжити заходів. Дуже вдалі для вас дні - 22 і 23 травня. У ці дні ви можете запускати будь-які нові проекти, призначати зустрічі або починати щось дуже важливе.

В кінці тижня дуже важливо провести час зі своїми родичами. Зустріньтеся з ними, обов'язково приділіть увагу своїм дітям, своєму будинку, наведіть в ньому порядок. Єдине, що може бути для вас несприятливим - це заняття екстремальними видами спорту або сильний ризик.

Що стосується кохання, то у самотніх Терезів можуть бути несподівані зустрічі з колишніми, а ті, хто має пару, можуть зіткнутися із з'ясуванням стосунків, з великою кількістю пристрастей. Тільки у сімейних Терезів може бути досить спокійний період і бажано, знову-таки, провести його вдома. Що стосується здоров'я, зверніть увагу на серцево-судинну діяльність. Ви можете сильно реагувати на зміни погоди. А значить більше спорту, прогулянок на свіжому повітрі, кардіонагрузок.

Скорпіон

Цей тиждень для Скорпіонів дуже цікавий, він дасть вам можливість повного переродження. Адже саме ваш знак, як птах Фенікс, може поставати з попелу. Тому максимально постарайтеся трансформувати своє життя. Внесіть туди щось нове, хороше. Цей тиждень принесе багато сприятливого і фінансово. Можуть бути гарні інвестиції, вкладення, а також отримання прибутку. На цьому тижні ви можете ризикнути і саме ви можете ризикувати по-справжньому.

Єдине застереження: ні в якому разі не варто спиратися на партнерів. Все-таки до 20 числа порада з минулого тижня: зверніть увагу на своє оточення. Саме вони проявлять себе на цьому тижні.

Дуже сприятливий період для тих Скорпіонів, які займаються юриспруденцією, працюють в судах, в страхуванні. Інформаційно для вас тиждень буде дуже насиченим. Ви можете проводити публічні виступи, збирати людей на групові заняття. У всьому цьому буде успіх. А ось з родичами краще зустрічі поки скасувати. Перенесіть їх на наступний тиждень, щоб уникнути сімейних скандалів.

Самотні Скорпіони можуть на цьому тижні просто заплутатися в своїх любовних історіях. Вам треба бути дуже вибірковим. Що стосується сімейних Скорпіонів, тим більше, досить складний період. Будьте якомога ввічливіше і уважніше до своїх половинок, інакше наслідки можуть бути дуже складними. Крім того, вам варто приділити увагу своєму здоров'ю. Ті Скорпіони, які страждають від проблем зі спиною, особливо в поперековій ділянці, обов'язково займіться якою-небудь профілактикою. Серцево-судинна діяльність, також може бути слабкою. Тому рух, спорт, правильне харчування і гарний настрій.

Стрілець

На Стрільців на цьому тижні можуть посипатися різні цікаві пропозиції по роботі. Не поспішайте з відповіддю. Особливо щодо зміни роботи. Краще це буде зробити трохи пізніше. Друга половина тижня чудова для різних зустрічей, переговорів, спілкування, навчання. Ви можете підписати багато важливих документів, контрактів, паперів. У ваше життя увійдуть абсолютно нові, цікаві люди, які вам можуть зробити приголомшливу пропозицію. Також ви можете дочекатися слушного рішення судових питань або якихось дуже важливих документів. Гарний час для спільних проектів. Притягайте в своє життя хороших партнерів. Завдяки їм, ви на цьому тижні можете звернути гори. А ось Стрільці-юристи, що працюють в судах, на цьому тижні можуть навіть прославитися.

Фінансово тиждень може бути для вас досить успішним. Ви можете отримати прибуток. Вам можуть повернути борги. Може бути підвищення заробітної плати, премії, бонуси. Але Стрільцям, які працюють зі ЗМІ, потрібно бути дуже обережними. Навколо вас може бути дуже багато шуму і плутанини. Вам варто на цьому тижні триматися дуже обережно. Також ті Стрільці, які люблять капати в потоці інформації, будьте обережні з новинами, з несприятливою інформацією. Це може дуже сильно психологічно на вас подіяти.

Застереження для всіх Стрільців - будьте обережні на дорогах і цього тижня вам не варто змінювати або купувати автомобіль.

Що стосується кохання. У самотніх Стрільців тиждень може бути переповнений новими знайомствами. Для тих, хто має пару, саме час робити пропозицію. Для сімейних Стрільців дуже вдалий період, ви можете насолоджуватися своїми стосунками, проводити багато часу і, до речі, саме ваша друга половинка може дати вам дуже цікаві рекомендації, пораду або на якийсь період часу стати вашою правою рукою в вашому бізнесі.

Здоров'я на цьому тижні у Стрільців буде міцним, гарним. Тому постарайтеся його підтримувати спортом, хорошим настроєм і прекрасним спілкуванням з приємними людьми.

Козеріг

Козероги на цьому тижні будуть сповнені сил і енергії. Перед вами відкриваються нові можливості в будь-яких напрямках. Це все, що стосується і роботи, і вашого улюбленого хобі. Всі робочі моменти будуть триматися саме на вас. Дуже багато відповідальності ви будете брати на себе, а можливо, виконувати роботу за двох, але ви Козероги і вам завжди це подобається. Також не лінуйтеся вчитися. Дуже багато цікавого ви можете дізнатися на цьому тижні, якщо ви будете відвідувати якісь курси або тренінги, вивчати мови. Це теж вам в майбутньому обов'язково стане в нагоді. Саме час підвищувати свій професіоналізм.

На цьому тижні не варто фінансово ризикувати, робити великих покупок, витрачати великі суми грошей або куди-небудь їх вкладати. Будьте уважні.

Що стосується кохання, то це досить складний період. Одиноким Козерогам на цьому тижні краще утриматися від знайомств, а що стосується сімейних Козерогів, тут також нелегкий період. Щоб уникнути будь-яких конфліктних ситуацій вдома, вам треба проявляти спокій, прибрати свою впертість.

Що стосується здоров'я, тут також варто приділити увагу на цьому тижні серцево-судинній системі. Багато Козероги люблять спорт і це прекрасно, займайтеся ним. Будьте якомога частіше в гарному настрої.

Водолій

Постарайтеся на цьому тижні тримати себе в руках. Не варто йти на конфлікти, особливо з начальством, а також з родичами. Постарайтеся переключитися на що-небудь інше. Наприклад, зараз саме час подумати про відпочинок. Постарайтеся розслабитися. Адже, з самого початку 2021 року біля вас був дуже насичений період і прийшов час відпочити. Добре з'їздити за місто, на дачу або, можливо, навіть за кордон. Вдалий період для тих Водоліїв, хто займається творчістю, будь-яким видом творчості. Це можуть бути художники, музиканти, поети, композитори. Саме час проявити себе. Ви можете втілювати найнезвичайніші, нестандартні, творчі проекти, особливо якщо ви працюєте в театрі, кіно, телебаченні. Гарний, прекрасний час для публічних виступів, концертів. Проходьте кастинги - на цьому тижні вас буде супроводжувати вдача. Також дуже цікавий час для проектів, пов'язаних з дітьми. Тому ті Водолії, хто є вихователем, саме час провести яке-небудь свято або реалізувати цікавий проект. Водолії, хто пов'язаний зі спортом, також саме час проявляти себе. Беріть участь в різних змаганнях, можете робити максимальні навантаження. Водолії, постарайтеся на цьому тижні розслабитися і трішечки відійти від роботи, приділити собі якнайбільше часу, часу улюбленому хобі, навіть якщо воно вам здається другорядним. Адже саме знак Водолія з хобі може зробити професію.

Добре працювати віддалено. Удача супроводжує фрілансерів, блогерів і тих, хто займається нестандартними, творчими процесіями.

Фінансово тиждень буде стабільним.

Також в коханні дуже сприятливий період і у самотніх Водоліїв на цьому тижні можуть бути доленосні, цікаві знайомства, а що стосується сімейних Водоліїв, вельми сприятливий, романтичний, хороший період сімейного життя і саме час подумати про потомство. А ось що стосується здоров'я, тут потрібно приділити увагу шлунково-кишковому тракту. На цьому тижні важливо для вас правильно харчуватися. Не варто виснажувати себе непотрібними дієтами або навпаки - переїданням.

Риби

У вас дуже спокійний період і незважаючи на насиченість тижня, ви можете дозволити ще відпочити, провести якомога більше часу зі своїми рідними, близькими, дітьми. Займіться дачею або якими-небудь, наприклад, домашніми питаннями. Також це гарний час для покупки нерухомості, для хорошого переїзду і для ремонту, але постарайтеся будь ласка так, щоб цей ремонт не тривав довше, ніж цей тиждень, адже наступного - затемнення. Хочу застерегти з приводу таких чисел як з 17 по 19 травня. У цей період не дайте себе обдурити. Може бути маса непотрібної, зайвої інформації.

Тим, хто дуже любить дивитися багато різних новин, не варто себе перевантажувати негативом. Ви ж знаєте, які ви вразливі і як це позначається потім на ваших взаєминах з близькими і вашому здоров'ї. Також на цьому тижні вам потрібно бути уважними на дорогах. Постарайтеся на цьому тижні не конфліктувати, а максимально присвятити час чому-небудь гарному і приємному, в тому числі, хобі, цікавій і гарною інформації.

Цікавий час для тих Риб, хто займається психологією. Якраз цей період цікавий для проведення будь-яких форумів, тренінгів, ретритів. Збирайте навколо себе якомога більше цікавих людей і діліться інформацією.

В особистих стосунках також досить спокійний період. Для одиноких Риб - це період, коли ви можете чудово проводити час, знайомиться і робити це при цьому в задоволення, розслаблення і з романтикою. А що стосується сімейних Риб, точно також, спільно проведіть час на дачі, відпочинку, ловити рибу, садити квіти. З приводу здоров'я у Риб на цьому тижні, я б звернула увагу на дихальну систему. Тому ті Риби, які курять, я б вам радила все-таки кинути цю звичку або хоча б зменшити вживання нікотину. Краще більше займатися спортом, як можна більше перебувати на свіжому повітрі, адже зараз весна і на вулиці так красиво.