Последняя неделя для успешных начинаний: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 17 по 23 мая

Особенность этой недели в том, что она последняя перед периодом затмения. Периоды затмения всегда приносят нам трудности и испытания. Поэтому именно сейчас, на этой неделе надо использовать все шансы в новых начинаниях.

Сейчас благоприятный период для начинаний потому что сейчас все ещё растущая Луна. Но в период с 17 по 20 мая возможны не благоприятные моменты, связанные с разного рода соблазнами, которым не стоит поддаваться.

Овен

На этой неделе вам нужно быть очень осторожными до 20 числа. Особенно это касается вашего материального благополучия. Возможны очень интересные предложения, связанные с финансами, могут быть какие-то интересные инвестиции, но будьте внимательнее и обратите внимание на то, кто вам это предлагает. Иначе есть риск вскоре разочароваться.

А вот вторая половина недели будет великолепная и наверняка к вам придёт очень много новой, интересной, необыкновенной информации, которой вы сможете воспользоваться. Все, кто работает со всеми информационными направлениями, СМИ, они будут загружены работой, которая принесёт невероятный успех. Возможно, вы получите такую информацию, которая кардинально изменит вашу жизнь. Хорошая неделя для Овнов, которые работают во всех информационных направлениях, в СМИ, работают с образовательной системой, в торговле, также финансовые направления и любой бизнес, особенно связанный с коммерцией и торговлей. Всем Овнам на этой неделе следует учиться. Знания, которые вы сможете получить, в будущем вам очень пригодятся. Старайтесь изучать все, что вам нравится. Это может быть повышение квалификации или совершенно новые курсы, или языки. Также в конце недели могут произойти судьбоносные встречи. Постарайтесь не сидеть дома, побольше общаться.

Успех будет сопутствовать тем Овнам, которые задействованы в образовательной сфере, читающих лекции, проводящих ретриты, а также Овнам-психологам.

Наступает время приобретения хорошей недвижимости, даже переезда. Может быть знакомство с новыми соседями, которое принесёт вам удовольствие.

В личной жизни у Овнов очень благоприятный период. Для одиноких Овнов, очень хороший период для знакомств, будьте решительны. А вот для семейных Овнов есть одно предостережение. Постарайтесь не ссориться по поводу материальных возможностей, старайтесь избегать этих тем. На выходных позвольте себе больше отдыха, прогулок на природе, проведите больше времени с родными и близкими.

Телец

На этой неделе вас может одолевать внутреннее беспокойство. Вы будете озабочены своей персоной. Вы можете эгоистично думать о себе или наоборот быть неуверенным, но помните, в любом случае вы будете на этой неделе все ещё центром внимания. Поэтому оставьте себя в покое и займитесь важными делами.

На этой недели успешно будут решатся все финансовые вопросы. Все, кто занимается бизнесом, является финансистами в разных компаниях, на этой неделе у вас невероятно хороший период для заработков. Финансово он очень успешный. Проводите разные сделки, приглашайте к себе интересных компаньонов, каких-нибудь партнеров. Эта неделя может вам принести очень хороший доход. Развивайте новый бизнес или продолжайте развивать старый, но в любом случае этот период очень для вас благоприятен. Эта неделя нужна вам для развития собственного бизнеса. Особенно хорошее время для тех, кто занимается пищевыми направлениями, аграрными направлениями, строительством. Все вопросы с финансами будут идти очень хорошо. На этой неделе к вам могут приходить люди с каким-либо просьбами, а может быть наоборот с какими-то интересными предложениями. Поэтому постарайтесь во второй половине недели как можно больше назначать себе интересных встреч. Хороший период для того, чтобы проводить публичные выступления. Удачное время для спикеров и ораторов. Для студентов Тельцов также очень активная и весьма удачная неделя. Постарайтесь на этой неделе подтянуть все «хвосты».

20 мая будет очень эмоциональным днем. Постарайтесь не совершить ошибок. Эта неделя – хороший период для поездок на отдых. Вы можете посетить дальние страны или просто поехать на природу за городом.

В любви для вас - очень хороший период. Для одиноких Тельцов - прекрасный период для знакомств, а для семейных наступает время, которое можно провести спокойно, поехать на отдых, пообщаться.

Что касается здоровья, то на этой неделе женщинам Тельцам можно проводить пластические или косметологические вмешательства. Но также на этой недели вас могут мучать головные боли. Поэтому отдых, прогулки на свежем воздухе, кардионагрузки - вам просто необходимы.

Близнецы

Это очень яркая неделя для вас. С 20 мая Солнце войдёт в ваш знак Зодиака, поэтому вы на себя перетянете внимание. Вы станете яркими, заметными и перед вами откроются очень многие перспективы. Многие из вас на этой неделе могут быть заняты вопросами собственного имиджа: сменить гардероб, поменять прическу, возможно даже найти для себя какое-то новое хобби. Некоторые из вас почувствуют силу в связи со своим днём рождения и почувствуют свою значимость. Очень замечательно! Хорошо если вы начнёте ярко себя проявлять, притягивать на себя внимание окружающих.

Самое время внедрять свои самые интересные идеи в жизнь. На этой неделе будет много важных знакомств и знакомств с важными людьми. Но постарайтесь в такие числа как 20 и 21 мая - уходить от скандалов, чтобы не очутиться в их эпицентре. Финансово неделя будет также благоприятной. Возможно повышение зарплаты, премии, бонусы, возможно легкие заработки, быстрые заработки. Хорошее время для тех, кто работает на фрилансе, занимается блогерством или просто работает сам на себя.

Также могут разрешится многие судебные вопросы если они есть или же вопросы, связанны с документами. Вы можете получить долгожданные документы или положительно разрешить вопросы с кредитами. И постарайтесь на этой неделе опираться на своих единомышленников и друзей. Проводите с ними больше времени. От них вы можете получить также очень интересное предложение.

Большой успех вас ждёт в личных отношениях. Спешите знакомиться, одинокие Близнецы. А вот что касается семейных Близнецов, здесь пожалуйста, избегайте скандалов. Потому что эта неделя принесёт вам очень много страстей, поэтому лучше вам как можно больше и романтичнее провести вместе время.

Здоровье на этой неделе также будет отличное. Постарайтесь добавить больше динамики, спорта, бега, а тех, кто болен, может ожидать очень быстрое восстановление и даже полное выздоровление.

Раки

На этой неделе вы будете чувствовать себя на подъёме. У вас возрастет активность и возникнет желание ярко себя проявить.

На этой неделе обязательно займитесь новыми проектами. Не забудьте продвигать старые. Поступит очень много интересных предложений. Не отказывайтесь от них, особенно во второй половине недели. Вы должны активно вкладывать свои силы в начатые дела. Также коллективная работа будет вам приносить особый успех. Хороший период для тех Раков, кто работает с новыми технологиями, информационными направлениями. На этой неделе не стоить рассчитывать на собственных друзей. Постарайтесь рассчитывать на собственные силы. Верьте в себя. На этой неделе вы можете быть разочарованы в ком-то из друзей или партнеров.

Хорошая неделя для вложений, для инвестиций. Вы можете брать рассрочки, кредиты, особенно во второй половине недели. Также эта неделя прекрасна не только для работы, а и для отдыха. Вы можете поехать за рубеж, отдохнуть вместе с семьей, набраться сил особенно ближе к выходным. Понедельник – будет сложным эмоциональным днем. И в этот день вам лучше не принимать никаких решений, потому что вы можете допустить ошибки.

Прекрасная неделя для семейных отношений. Поэтому семейные Раки будут довольны. А что касается одиноких Раков, сейчас самое время знакомится, особенно на выходных. У вас могут быть даже судьбоносные встречи.

Что касается здоровья, то на этой неделе может быть излишняя отечность, возможно ухудшение самочувствия в связи со сменой погоды. Поэтому привнести в свою жизнь воздух, движение, спорт.

Лев

18-19 мая постарайтесь избежать конфликтов. Ваши нервы могут быть на пределе, особенно у тех Львов, которые занимают какие-то должности или несут какую-то социальную ответственность. Вы можете допустить массу ошибок. А вот последующие дни могут быть невероятно интересными, особенно что касается новых начинания. Начните какие-то новые проекты, можете попробовать перейти на другую работу. Старайтесь продолжать начатое и добавьте в это какую-нибудь перчинку или какие-нибудь новые особенности. И не бойтесь воплощать какие-то самые странные и необычные идеи в жизнь. На этой неделе вы почувствуете большую поддержку окружения. Эта неделе может быть удачна для тех Львов, кто занимается психологией, проводит ретриты, а также тех, кто связан с производственным бизнесом.

На этой неделе вас ждет множество внутренних изменений и вам будет хотеться сменить работу. Возможно даже, действительно, у вас может поменяться руководство или люди, которые находятся на руководящих должностях, могут получить больше полномочий. Это замечательный период наладить отношения со своими компаньонами и партнерами по бизнесу, работе или обзавестись новыми. Также вас ожидает удача во всех юридических вопросах. И, безусловно, те Львы, кто занимается юриспруденцией, работают в судах, у вас очень удачная неделя.

У вас прекрасная неделя в любви. Поэтому одинокие Львы могут смело знакомится, а что касается семейных, здесь очень интересный период. На этой неделе советуем вам прислушаться к своей второй половинке. Возможно, именно через вашу половинку в жизнь придут очень интересные идеи.

Здоровье будет прекрасное. Постарайтесь активно проводить свободное время. Занимайтесь спортом, отдыхайте в свободное от работы время.

Дева

Эта неделя для вас будет очень насыщенной. 20 мая постарайтесь не быть втянуты в какие-то скандальные истории и ситуации. Особенно это касается Дев, работающих в СМИ.

Также в этот день преподавателям Девам не стоит ставить оценки. Вы можете быть весьма необъективными, поэтому постарайтесь перенести это на вторую половинку недели. А вот 21 мая вы как раз можете найти нестандартное решение во всех своих накопившихся вопросах.

Очень хорошая неделя, особенно вторая ее половина, будет для всех Дев, которые являются руководителями. Перед вами открываются очень большие возможности. Несмотря на то, что на ваши плечи ляжет большая ответственность, вы с легкостью сможете решить все вопросы. Ваши решения на этой неделе будут очень оригинальны, они будут сильными, значимыми и помогут очень многим людям. Если кто из Дев хотел повышения, кто очень долго метил на какую-то должность, именно сейчас вы можете её получить. Попробуйте напомнить о себе вышестоящему начальству. Хорошее время для тех Дев, которые занимаются спортом, профессиональным спортом, для тех, кто является воспитателем или тренером. Вы увидите очень хорошие результаты своего труда. А вот финансово неделя будет так себе. Вы пока работаете на перспективу. Поэтому не опускайте руки. Неважно, какой у вас будет сегодня финансовый результат, главное, что вы увидите всего через пару недель.

Что касается деловых партнеров, то тут возможны разные ситуации: одни могут к вам прийти и принести очень хорошие предложения, поддержать вас в трудную минуту, а вот вторые могут вас подвести в самый неподходящий момент. Поэтому стоит этому уделить время и разобраться, кто находится возле вас.

Прекрасный период для творческих Дев. Обязательно занимайтесь творчеством, проходите кастинги, у вас также будет успех.

В любви - спокойный, хороший период. Одинокие Девы могут спокойно знакомится, а семейные Девы могут спокойно проводить время в кругу своей семьи. Но, всё-таки, все будет зависеть только от вас.

Что касается здоровья, эта неделя будет спокойной. Единственное, те Девы, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, особенно это касается ног и позвоночника, стоит пройти профилактику.

Весы

На этой неделе вас поджидает множество финансовых соблазнов. Те, кто занимается бизнесом, на вас может в первой половине недели посыпаться множество предложений очень соблазнительных, очень интересных, но лучше сто раз проверить и один раз отрезать. Тоже касается и покупок. Вам захочется потратить много денег. Вас будут соблазнять какие-то невероятно классные вещи, но остановитесь и перенесите принятие решения на вторую половину недели. Сейчас не самое лучшее время заниматься авантюрой и рисковать.

Информационно для Весов эта неделя будет очень насыщенной. Поэтому больше встреч, контактов, обучений. Особенно будет везти Весам, работающим в информационных направлениях, в СМИ, в образовании, а также это может быть туризм, психология. Успех будут иметь проводимые вами лекции, тренинги, встречи. Благоприятно время для решения вопрос связанных с заграницей – это и торговля, и связи с иностранцами, туризм. На этой недели возможны поездки, командировки, возможно и за рубеж.

Для руководителей Весов это очень хороший период. Сейчас возможен карьерный рост и расширение ваших возможностей. Также Весы - те, кто хотел карьерного роста, вам стоит сейчас принять меры. Очень удачные для вас дни - 22 и 23 мая. В эти дни вы можете запускать любые новые проекты, назначать встречи или начинать что-то очень важное.

В конце надели очень важно повести время со своими родственниками. Встретьтесь с ними, обязательно уделите внимание своим детям, своему дому, наведите в нем порядок. Единственное, что может быть для вас неблагоприятным - это занятия экстремальными видами спорта или сильный риск.

Что касается любви, то у одиноких Весов могут быть неожиданные встречи с бывшими, а те, кто имеет пару, могут столкнуться с выяснением отношений, с обилием страстей. Только у семейных Весов может быть достаточно спокойный период и желательно, опять-таки, провести его дома. Что касается здоровья, обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность. Вы можете сильно реагировать на перемены погоды. А значит больше спорта, прогулок на свежем воздухе, кардионагрузок.

Скорпион

Эта неделя для Скорпионов очень интересная, она даст вам возможность полного перерождения. Ведь именно ваш знак, как птица Феникс, может восставать из пепла. Поэтому максимально постарайтесь трансформировать свою жизнь. Внесите туда что-то новое, хорошее. Эта неделя принесёт много благоприятного и финансово. Могут быть хорошие инвестиции, вложения, а также получения прибыли. На этой неделе вы можете рискнуть и именно вы можете рисковать по-настоящему.

Единственное предостережение: ни в коем случае не стоит опираться на партнёров. Все-таки до 20 числа совет с прошлой недели: обратите внимание на своё окружение. Именно они проявят себя на этой неделе.

Очень благоприятный период для тех Скорпионов, которые занимаются юриспруденцией, работают в судах, в страховании. Информационно для вас неделя будет очень насыщена. Вы можете проводить публичные выступления, собирать людей на групповые занятия. Во всем этом будет успех. А вот с родственниками лучше встречи пока отменить. Перенесите их на следующую неделю дабы избежать семейных скандалов.

Одинокие Скорпионы могут на этой неделе просто запутаться в своих любовных историях. Вам надо быть весьма избирательным. Что касается семейных Скорпионов, тем более, достаточно сложный период. Будьте как можно вежливее и внимательнее к своим половинкам, иначе последствия могут быть очень сложными. Кроме того, вам стоит уделить внимание своему здоровью. Те Скорпионы, которые страдают от проблем со спиной, особенно в поясничной области, обязательно займитесь какой-нибудь профилактикой. Сердечно-сосудистая деятельность, также может быть слабой. Поэтому движение, спорт, правильное питание и хорошее настроение.

Стрелец

На Стрельцов на этой неделе могут посыпаться разные интересные предложения по работе. Не спешите с ответом. Особенно по перемене работы. Лучше это будет сделать несколько позже. Вторая половина недели великолепна для разных встреч, переговоров, общения, обучения. Вы можете подписать много важных документов, контрактов, бумаг. В вашу жизнь войдут абсолютно новые, интересные люди, которые вам могут сделать потрясающее предложение. Также вы можете дождаться благоприятного решения судебных вопросов или каких-нибудь очень важных документов. Хорошее время для совместных проектов. Притягивайте в свою жизнь хороших партнёров. Благодаря им, вы на этой неделе можете свернуть горы. А вот Стрельцы-юристы, работающие в судах, на этой неделе могут даже прославится.

Финансово неделя может быть для вас весьма успешной. Вы можете получить прибыль. Вам могут возвратить долги. Может быть повышение заработной платы, премии, бонусы. Но Стрельцам, работающим с СМИ, нужно быть очень осторожными. Вокруг вас может быть очень много шума и неразберихи. Вам стоит на этой неделе держаться очень осторожно. Также те Стрельцы, которые любят капаться в потоке информации, будьте осторожны с новостями, с неблагоприятной информацией. Это может очень сильно психологически на вас подействовать.

Предостережение для всех Стрельцов – будьте осторожны на дорогах и на этой недели вам не стоит менять или покупать автомобиль.

Что касается любви. У одиноких Стрельцов неделя может быть переполнена новыми знакомствами. Для тех, кто имеет пару, самое время делать предложение. Для семейных Стрельцов очень удачный период, вы можете наслаждаться своими отношениями, проводить много времени и, кстати, именно ваша вторая половинка может дать вам очень интересные рекомендации, совет или на какой-то период времени стать вашей правой рукой в вашем бизнесе.

Здоровье на этой неделе у Стрельцов будет крепкое, хорошее. Поэтому постарайтесь его поддерживать спортом, хорошим настроением и прекрасным общением с приятными людьми.

Козерог

Козероги на этой неделе будут полны сил и энергии. Перед вами открываются новые возможности в любых направлениях. Это все, что касается и работы, и вашего любимого хобби. Все рабочие моменты будут держаться именно на вас. Очень много ответственности вы будете брать на себя, а возможно, выполнять работу за двоих, но вы Козероги и вам всегда это нравится. Также не ленитесь учится. Очень много интересного вы можете узнать на этой неделе, если вы будете посещать какие-нибудь курсы или тренинги, изучать языки. Это тоже вам в будущем обязательно пригодится. Самое время повышать свой профессионализм.

На этой неделе не стоит финансово рисковать, делать крупных покупок, тратить большие суммы денег или куда-нибудь их вкладывать. Будьте осторожны.

Что касается любви, то это весьма сложный период. Одиноким Козерогам на этой неделе лучше воздержаться от знакомств, а что касается семейных Козерогов, здесь также нелегкий период. Дабы избежать каких-либо конфликтных ситуаций дома, вам надо проявлять спокойствие, убрать своё упрямство.

Что касается здоровья, здесь также стоит уделить внимание на этой неделе сердечно-сосудистой системе. Многие Козероги любят спорт и это прекрасно, занимайтесь им. Будьте как можно чаще в хорошем настроении.

Водолей

Постарайтесь на этой неделе держать себя в руках. Не стоит идти на конфликты, особенно с начальством, а также с родственниками. Постарайтесь переключиться на что-нибудь другое. Например, сейчас самое время подумать об отдыхе. Постарайтесь расслабиться. Ведь, с самого начала 2021 года у вас был очень насыщенный период и пришло время отдохнуть. Хорошо съездить за город, на дачу или, возможно, даже за рубеж. Удачный период для тех Водолеев, кто занимается творчеством, любым видом творчества. Это могут быть художники, музыканты, поэты, композиторы. Самое время проявить себя. Вы можете воплощать самые необычные, нестандартные, творческие проекты, особенно если вы работаете в театре, кино, телевидение. Хорошее, прекрасное время для публичных выступлений, концертов. Проходите кастинги – на этой неделе вам будет сопутствовать удача. Также очень интересное время для проектов, связанных с детьми. Поэтому те Водолеи, кто является воспитателем, самое время провести какой-нибудь утренник или реализовать интересный проект. Водолеи, кто связан со спортом, также самое время проявлять себя. Участвуйте в разных соревнованиях, можете делать максимальные нагрузки. Водолеи, постарайтесь на этой неделе расслабиться и немножечко отойти от работы, уделить себе как можно больше времени, времени любимому хобби, даже если оно вам кажется второстепенным. Ведь именно знак Водолея из хобби может сделать профессию.

Хорошо работать удаленно. Удача сопутствует фрилансерам, блогерам и тем, кто занимается нестандартными, творческими процессиями.

Финансово неделя будет стабильной.

Также в любви очень благоприятный период и у одиноких Водолеев на этой неделе могут быть судьбоносные, интересные знакомства, а что касается семейных Водолеев, весьма благоприятный, романтический, хороший период семейной жизни и самое время подумать о потомстве. А вот что касается здоровья, здесь нужно уделить внимание желудочно-кишечному тракту. На этой неделе важно для вас правильно питаться. Не стоит изнурять себя ненужными диетами или наоборот – перееданием.

Рыбы

У вас весьма спокойный период и несмотря на насыщенность недели, вы можете позволить еще отдохнуть, провести как можно больше времени со своими родными, близкими, детьми. Займитесь дачей или какими ни будь, например, домашними вопросами. Также это хорошее время для покупки недвижимости, для хорошего переезда и для ремонта, но постарайтесь пожалуйста так, чтобы этот ремонт не длился дольше, чем эта неделя, ведь на следующей - затмение. Хочу предостеречь по поводу таких чисел как с 17 по 19 мая. В этот период не дайте себя обмануть. Может быть масса ненужной, ложной информации.

Тем, кто очень любит смотреть много разных новостей, не стоит себя перегружать негативом. Вы же знаете, какие вы впечатлительные и как это сказывается потом на ваших взаимоотношениях с близкими и вашем здоровье. Также на этой неделе вам нужно быть внимательными на дорогах. Постарайтесь на этой неделе не конфликтовать, а максимально посвятить время чему-нибудь хорошему и приятному, в том числе, хобби, интересной и хорошей информации.

Интересно время для тех Рыб, кто занимается психологией. Как раз этот период интересный для проведения каких-либо форумов, тренингов, ретритов. Собирайте вокруг себя как можно больше интересных людей и делитесь информацией.

В личных отношениях также достаточно спокойный период. Для одиноких Рыб - это период, когда вы можете прекрасно проводить время, знакомится и делать это при этом в удовольствие, в расслабление и с романтикой. А что касается семейных Рыб, точно также, совместно проведите время на даче, отдыхе, ловите рыбу, сажать цветы. По поводу здоровья у Рыб на этой неделе, я бы обратила внимание на дыхательную систему. Поэтому те Рыбы, которые курят, я бы вам советовала всё-таки бросить эту привычку или хотя бы уменьшить употребление никотина. Лучше больше заниматься спортом, как можно больше находиться на свежем воздухе, ведь сейчас весна и на улице так красиво.