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Останній керівник МінАПК скептично оцінює "перевірки Зеленського" в агросекторі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Спроби знайти порушення у процедурі виділення дотацій аграріям – марні та необгрунтовані. Про це у коментарі УНН заявила колишній в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.

Трофімцева нагадала, що порядок надання державної підтримки аграріям передбачений у державному бюджеті, затвердженому Верховною Радою та Кабміном. Комісія МінАПК своєю чергою виконувала колективне рішення посадовців.

"Я вважаю, що “увага” до отримувачів державних коштів в рамках програм держпідтримки сектору АПК є не дуже обґрунтованою. Я абсолютно впевнена, що жодних порушень під час розподілу та виділення коштів допущено не було. Я знаю, що комісія мінАПК діяла в рамках діючого законодавства. І сьогодні, до речі, до неї претензій немає, що було підтверджено проведеними перевірками. Нас перевіряла Рахункова палата з цих питань", - зазначила вона.

Попри розповсюджені міфи та кліше, дотації отримують не лише великі компанії, а й дрібні фермери. Вмовити їх користуватися державною підтримкою було досить нелегко. Але після таких перевірок, охочих довіряти державі буде ще менше, продовжила Трофімцева.

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"Дотаціями, не зважаючи на якісь негативні кліше чи міфи, дуже активно користуються середні і малі агровиробники. Але так було не завжди.

Тривалий час ми їздили по регіонах, спілкувалися з малими фермерами, заохочували їх і казали: у нас є кошти на відшкодування ставок по кредитах, у нас є кошти на підтримку тваринництва, чи виноградарства, користуйтеся ними.

А потім приходять перевіряючи органи, при чому - по черзі. І виникає питання, а яким чином далі заохочувати нашого виробника довіряти державі?" - сказала Трофімцева, додавши, що прискіплива увага правоохоронців до отримувачів бюджетних коштів підриває довіру бізнесу до влади.

Колишній чиновник висловила сподівання, що нова влада акумулює свої зусилля на підтримці бізнесу. У тому числі - шляхом надання останнім державної допомоги.

"У нас є сектори, які є точками зростання. Їх треба підтримувати, бо вони дають імпульс для розвитку не тільки АПК, а економіки в цілому. Дають імпульс для розвитку інших підсекторів, якщо мова йде про великих виробників.

Щодо малих та мікровиробників, я сподіваюся, що нова команда і новий Кабмін збереже тенденцію диверсифікації структури виробництва. Я сподіваюся, що держпідтримку малих підприємств залишать на наступний рік", - заявила вона.

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Нагадаємо, виплати дотацій фермерам стали однією з головних тем в галузі АПК відтоді, як Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку найбільшого виробника курятини в Україні, компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП). Та виявилось, що у "немилість" потрапив не лише МХП, а й решта отримувачів дотацій з-поміж середнього агробізнесу.

За інформацією агентства, перевіркою документів агропідприємств нині займається низка правоохоронців та аудиторів, зокрема НАБУ, ДБР і Нацполіція. Слідчі проводять виїмки документів та допитують співробітників. Щонайменше відомо про слідчі дії вже у двох агропідприємствах: "Кищенці" та "Урманське".

У найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають абсурдним "наїзд" Президента Володимира Зеленського на бізнес, зокрема виробника курятини "МХП".

Не схвалюють дії слідчих самі агропідприємці та Всеукраїнська аграрна рада, розцінюючи це як тиск. АПК нині та галузь, яка забезпечує Україні 40% валютної виручки

Раніше УНН повідомляв, що 3 вересня уряд реорганізував низку міністерств, деякі з них перейменував. Відтак, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об'єднали у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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