Слідчі прийшли до молочного виробника через дотації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Діяльність тваринницького комплексу "Урманське", що на Тернопільщині, стала об'єктом уваги з боку столичних правоохоронців. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі ПОП "Урманське".
Там розповіли, що у 2018 році підприємство реконструювало нежитлове тваринницьке приміщення. Об'єкт розташований у селі Урмань Тернопільської області.
"Урманське" витратило на реконструкцію об'єкта 5 млн 353,6 тис. грн, і стало претендентом, а надалі - отримувачем бюджетної дотації за програмою часткової компенсації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких комплексів.
Однак тепер слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві запросило у підприємства повний пакет документів, які "Урманське" подавало до Мінагрополітики на отримання бюджетної дотації.
"На виконання запиту Слідчого управління ГУ НП у м. Києві підприємством надана повна інформація на предмет отримання дотації", - поінформували в ПОП "Урманське".
Додамо, що “Урманське” входить до групи компаній одного їх найбільших агрохолдингів на Західній Україні - "Агропродсервіс" і виробляє молоко. "Урманське" розташоване у невеличкому селі в Тернопільській області з населенням до 700 осіб.
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Раніше УНН повідомляв, що за реконструкцію нежитлового тваринницького приміщення "Урманське" отримало компенсацію від держави обсягом трохи більше ніж 1,5 млн грн.
Нагадаємо, виплати дотацій фермерам стали однією з головних тем в галузі АПК відтоді, як Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку найбільшого виробника курятини в Україні, компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП). Та виявилось, що у "немилість" потрапив не лише МХП, а й решта отримувачів дотацій з-поміж середнього агробізнесу.
За інформацією агентства, перевіркою документів агропідприємств нині займається низка правоохоронців та аудиторів, зокрема НАБУ, ДБР і Нацполіція. Слідчі проводять виїмки документів та допитують співробітників. Щонайменше відомо про слідчі дії вже у двох агропідприємствах: "Кищенці" та "Урманське".
У найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають абсурдним "наїзд" Президента Володимира Зеленського на бізнес, зокрема виробника курятини "МХП".
Не схвалюють дії слідчих самі агропідприємці та Всеукраїнська аграрна рада, розцінюючи це як тиск. АПК нині та галузь, яка забезпечує Україні 40% валютної виручки.