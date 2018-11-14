Жителі-ентузіасти перетворили невелике село в Тернопільській області на європейський оазис

Ці дві події не пов'язані між собою, але все ж мають якийсь причинно-наслідковий зв'язок.

У першому випадку мова йде про підприємство "Урманське", яке входить до групи компаній одного їх найбільших агрохолдингів на Західній Україні - "Агропродсервіс" і виробляє молоко.

У цьому році "Урманське" брало участь в державній програмі розвитку тваринницьких комплексів. Реконструкція і будівництво - звична справа для підприємства - одна з останніх реконструкцій була всього три роки тому.

Тоді генеральний директор "Агропродсервіс" Іван Чайківський відзначав, що розвиток тваринницької інфраструктури, хоч і потрібний, але вельми затратний.

"За останні 25 років дуже мало ферм відкривається по Україні, на превеликий жаль. У нас створено невелику кількість робочих місць, але суть не в цьому.

Можна було знищити цю стареньку ферму і на цих полях займатися рослинництвом. Але ми вирішили піти іншим шляхом.

Інвестиції в цю ферму - це збереження робочих місць, кожне з яких обходиться в 1 млн грн. Можете вдуматися, робоче місце однієї людини коштує нам 1 млн грн. Це дуже багато", - говорить він.

Таким інвесторам, як "Агропродсервіс" в цьому році вирішила допомагати держава і запропонувала 30% компенсації за будівництво або реконструкцію тваринницьких комплексів.

Як повідомили УНН в компанії, чергова реконструкція молочної ферми "Урманське" обійшлася майже в 5,5 млн грн, за що відповідно, була отримана компенсація від держави в розмірі трохи більше 1,5 млн грн.

Скільки на сьогоднішній день утримується великої рогатої худоби на молочній фермі "Урманське" точно не відомо, але материнська компанія "Агропродсервіс" повідомляє, що в цілому за 2017 рік ними було збільшено поголів'я корів на 20,4% до 1,55 тис. голів.

Такі "молочні ріки" Урмані надихнули одного з місцевих жителів, 28-річного Василя Чайковського на створення своєї власної сироварні. Хлопець розповідає, що деякий час був на підробках в Австрії і Швейцарії. Там навчився варити сир по їх технологіям, але з цими знаннями вирішив повернутися на Батьківщину і почати свою справу.

"Справжній сир виходить тільки з молока, яке на повітрі постояло не більш як 2 годин після доїння, потім воно псується", - говорить Чайковський.

На виробництво "швейцарського сиру" збирали всім селом: хто молокотестер позичив, хто бідони зварив.

Ще 50 тис. грн додав агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", якому сподобався проект розвитку бізнесу молодого підприємця і він визначив його одним з переможців свого конкурсу "Село: кроки до розвитку".

"З власних грошей на сироварню вже витратив чималу суму, за яку можна було б купити квартиру або машину.

Але сироваріння - нова цікава справа для нашого краю, тому радію, що можу робити те, що мені подобається", - сказав Чайковський.