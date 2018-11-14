Жители-энтузиасты превратили небольшое село в Тернопольской области в европейский оазис

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В этом году в небольшом селе Урмань в Тернопольской области с населением до 700 человек произошло сразу два заметных события: реконструкция молочной фермы и запуск производства “швейцарских сыров”, сообщает УНН.

Эти два события не связаны между собой, но все же имеют некую причинно-следственную связь.

В первом случае речь идет о предприятии “Урманське”, которое входит в группу компаний одного их крупнейших агрохолдингов на Западной Украине — “Агропродсервис” и производит молоко.

В этом году “Урманське” участвовало в государственной программе развития животноводческих комплексов. Реконструкция и строительство — привычное дело для предприятия — одна из последних реконструкций была всего три года назад.

Тогда генеральный директор “Агропродсервис” Иван Чайковский отмечал, что развитие животноводческой инфраструктуры, хоть и нужное, но весьма затратное.

“За последние 25 лет очень мало ферм открывается по Украине, к большому сожалению. У нас создано небольшое количество рабочих мест, но суть не в этом.

Можно было уничтожить эту старенькую ферму и на этих полях заниматься растениеводством. Но мы решили пойти другим путем.

Инвестиции в эту ферму — это сохранение рабочих мест, каждое из которых обходится в 1 млн грн. Можете вдуматься, рабочее место одного человека стоит нам 1 млн грн. Это очень много”, — говорит он.

Таким инвесторам, как “Агропродсервис” в этом году решило помогать государство и предложило 30% компенсации за строительство или реконструкцию животноводческих комплексов.

Как сообщили УНН в компании, очередная реконструкция молочной фермы “Урманське” обошлась почти в 5,5 млн грн, за что соответственно, была получена компенсация от государства в размере чуть более 1,5 млн грн.

Сколько на сегодняшний день содержится крупного рогатого скота на молочной ферме “Урманське” точно не известно, но материнская компания “Агропродсервис” сообщает, что в целом за 2017 год ими было увеличено поголовья коров на 20,4% до 1,55 тыс. голов.

Такие “молочные реки” Урмани воодушевили одного из местных жителей, 28-летнего Василия Чайковского на создание своей собственной сыроварни. Парень рассказывает, что некоторое время был на подработках в Австрии и Швейцарии. Там научился варить сыр по их технологиям, но с этими знаниями решил вернуться на Родину и начать свое дело.

“Настоящий сыр получается только из молока, которое на воздухе постояло не больше 2 часов после доения, потом оно портится”, — говорит Чайковский.

На производство “швейцарского сыра” собирали всем селом: кто молокотестер одолжил, кто бидоны сварил.

Еще 50 тыс. грн добавил агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт”, которому понравился проект развития бизнеса молодого предпринимателя и он определил его одним из победителей своего конкурса “Село: кроки до розвитку”.

“Из собственных денег на сыроварню уже потратил немалую сумму, за которую можно было бы купить квартиру или машину.

Но сыроварение — новое интересное дело для нашего края, поэтому радуюсь, что могу делать то, что мне нравится”, — сказал Чайковский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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