Следователи пришли к молочному производителю из-за дотаций

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Деятельность животноводческого комплекса "Урманське" в Тернопольской области стала объектом внимания со стороны столичных правоохранителей. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе ЧАП "Урманське".

Там рассказали, что в 2018 году предприятие реконструировало нежилое животноводческое помещение. Объект расположен в селе Урмань Тернопольской области.

"Урманське" потратило на реконструкцию объекта 5 млн 353,6 тыс. грн, и стало претендентом, а в дальнейшем - получателем бюджетной дотации по программе частичной компенсации за строительство (реконструкцию) животноводческих комплексов.

Однако теперь следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве запросило у предприятия полный пакет документов, которые "Урманське" подавало в Минагрополитики на получение бюджетной дотации.

"Во исполнение запроса Следственного управления ГУ НП в г. Киеве предприятием предоставлена полная информация на предмет получения дотации", - проинформировали в ЧАП "Урманське".

Добавим, что "Урманське" входит в группу компаний одного их крупнейших агрохолдингов в Западной Украине - "Агропродсервис" и производит молоко. "Урманське" расположено в небольшом селе в Тернопольской области с населением до 700 человек.

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Ранее УНН сообщал, что на реконструкцию нежилого животноводческого помещения "Урманське" получило компенсацию от государства в размере чуть более 1,5 млн грн.

Напомним, выплаты дотаций фермерам стали одной из главных тем в области АПК с тех пор, как Президент Владимир Зеленский инициировал проверку крупнейшего производителя курятины в Украине, компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Но оказалось, что в "немилость" попал не только МХП, но и остальные получатели дотаций среди среднего агробизнеса.

По информации агентства, проверкой документов агропредприятий сейчас занимается ряд правоохранительных органов и аудиторов, в частности НАБУ, ГБР и Нацполиция. Следователи проводят выемки документов и допрашивают сотрудников. По меньшей мере известно о следственных действиях уже в двух агропредприятиях: "Кищенцы" и "Урманське".

В наибольшей инвестиционной группе Dragon Capital считают абсурдным "наезд" Президента Владимира Зеленского на бизнес, в частности производителя курятины "МХП".

Не одобряют действия следователей сами агропромышленники и Всеукраинский аграрный совет, расценивая это как давление. АПК сейчас та отрасль, которая обеспечивает Украине 40% валютной выручки.

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