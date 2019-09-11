Последний руководитель МинАПК скептически оценивает "проверки Зеленского" в агросекторе

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Попытки найти нарушения в процедуре выделения дотаций аграриям - бесполезны и необоснованны. Об этом в комментарии УНН заявила бывший и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

Трофимцева напомнила, что порядок предоставления государственной поддержки аграриям предусмотрен в государственном бюджете, утвержденном Верховной Радой и Кабмином. Комиссия МинАПК свою очередь выполняла коллективное решение чиновников.

“Я считаю, что „внимание“ к получателям государственных средств в рамках программ господдержки сектора АПК не очень обоснованно. Я абсолютно уверена, что никаких нарушений при распределении и выделении средств допущено не было. Я знаю, что комиссия МинАПК действовала в рамках действующего законодательства. И сегодня, кстати, к ней претензий нет, что было подтверждено проведенными проверками. Нас проверяла Счетная палата по этим вопросам”, — отметила она.

Несмотря на распространенные мифы и клише, дотации получают не только крупные компании, но и мелкие фермеры. Уговорить их пользоваться государственной поддержкой было нелегко. Но после таких проверок, желающих доверять государству будет еще меньше, продолжила Трофимцева.

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“Дотациями, несмотря на какие-то негативные клише или мифы, очень активно пользуются средние и малые агропроизводители. Но так было не всегда.

Долгое время мы ездили по регионам, общались с малыми фермерами, поощряли их и говорили: у нас есть средства на возмещение ставок по кредитам, у нас есть средства на поддержку животноводства, или виноградарства, пользуйтесь ими.

А потом приходят проверяющие органы, причем — по очереди. И возникает вопрос, а каким образом дальше поощрять нашего производителя доверять государству?” — сказала Трофимцева, добавив, что пристальное внимание правоохранителей к получателям бюджетных средств подрывает доверие бизнеса к власти.

Бывший чиновник выразила надежду, что новая власть аккумулирует свои усилия на поддержке бизнеса. В том числе — путем предоставления последним государственной помощи.

“У нас есть сектора, которые являются точками роста. Их надо поддерживать, потому что они дают импульс для развития не только АПК, а экономики в целом. Дают импульс для развития других подсекторов, если речь идет о крупных производителях.

В отношении малых и микропроизводителей, я надеюсь, что новая команда и новый Кабмин сохранит тенденцию диверсификации структуры производства. Я надеюсь, что господдержку малых предприятий оставят на следующий год”, - заявила она.

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Напомним, выплаты дотаций фермерам стали одной из главных тем в области АПК с тех пор, как Президент Владимир Зеленский инициировал проверку крупнейшего производителя курятины в Украине, компании “Мироновский хлебопродукт” (МХП). Но оказалось, что в “немилость” попал не только МХП, но и остальные получателей дотаций среди среднего агробизнеса.

По информации агентства, проверкой документов агропредприятий сейчас занимается ряд правоохранительных органов и аудиторов, в частности НАБУ, ГБР и Нацполиция. Следователи проводят выемки документов и допрашивают сотрудников. По меньшей мере известно о следственных действиях уже в двух агропредприятиях: “Кищенцы” и “УРМАНСКЕ”.

В наибольшей инвестиционной группе Dragon Capital считают абсурдным “наезд” Президента Владимира Зеленского на бизнес, в частности производителя курятины “МХП”.

Не одобряют действия следствеия сами агропромышленники и Всеукраинский аграрный совет, расценивая это как давление. АПК сейчас та отрасль, которая обеспечивает Украине 40% валютной выручки.

Ранее УНН сообщал, что 3 сентября правительство реорганизовало ряд министерств, некоторые из них переименовало. Следовательно, Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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