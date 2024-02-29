Ощадбанк розгортає мобільний банк на Херсонщині
Київ • УНН
Мобільний підрозділ Ощадбанку почав надавати банківські послуги жителям Херсонської області, де немає стаціонарних відділень.
На Херсонщині розпочав роботу пересувний мобільний підрозділ Ощадбанку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Деталі
На Херсонщині розпочав свою роботу пересувний мобільний підрозділ Ощадбанку, який надає банківські послуги у тих населених пунктах, де відсутні стаціонарні відділення.
Цей мобільний банк, обладнаний супутниковим зв'язком, автономним електроживленням, системою відеоспостереження та іншими технологічними рішеннями, пропонує широкий спектр фінансових послуг для місцевих мешканців.
Серед послуг, які можна отримати в мобільних відділеннях, входять відкриття поточних рахунків, перевипуск платіжних карток, здійснення грошових переказів, оплата комунальних та інших платежів, отримання пенсій, соціальних виплат, заробітної платні та інше.
Додамо
Паралельно із цим Ощадбанк активно відновлює роботу стаціонарних відділень у регіонах. Наразі на Херсонщині діє вже вісім відділень Ощадбанк.
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