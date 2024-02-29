Ощадбанк разворачивает мобильный банк на Херсонщине

На Херсонщине начало работу передвижное мобильное подразделение Ощадбанка.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

На Херсонщине начало свою работу передвижное мобильное подразделение Ощадбанка, которое предоставляет банковские услуги в тех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные отделения.

Этот мобильный банк, оборудованный спутниковой связью, автономным электропитанием, системой видеонаблюдения и другими технологическими решениями, предлагает широкий спектр финансовых услуг для местных жителей.

Среди услуг, которые можно получить в мобильных отделениях, входят открытие текущих счетов, перевыпуск платежных карт, осуществление денежных переводов, оплата коммунальных и других платежей, получение пенсий, социальных выплат, заработной платы и прочее.

Добавим

Параллельно с этим Ощадбанк активно восстанавливает работу стационарных отделений в регионах. Сейчас на Херсонщине действует уже восемь отделений Ощадбанк.

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