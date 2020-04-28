Організатора наркобізнесу затримали на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліцейські отримали інформацію щодо чотирьох жителів Онуфріївки та району, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це УНН поінформували у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.
22-річний чоловік налагодив канал постачання особливо небезпечної психотропної речовини PVP із сусідньої області для подальшого збуту на території Онуфріївського району. Як спільників він залучив трьох чоловіків віком від 19 до 43 років, які допомагали йому збувати наркотик, шляхом закладок, а також із рук в руки. Щодня зловмисники реалізовували від 20 до 30 доз психотропної речовини серед наркозалежних.
27 квітня працівники управління протидії наркозлочинності поліції області спільно з співробітниками Онуфріївського відділення під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури з залученням роти поліції особливого призначення ГУНП в області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб.
У результаті правоохоронці вилучили канабіс, психотропну речовину PVP, а також грошові кошти та мобільні телефони.
Організатора затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами досудового розслідування та експертизи буде прийняте рішення щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання – від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві у наркоторговця вилучили АК-47 та кокаїну на 4 млн гривень.