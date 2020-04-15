У Києві у наркоторговця вилучили АК-47 та кокаїну на 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Правоохоронцями у столиці затримали наркоторговця, у якого вилучили кокаїну на 4 млн гривень та зброю. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує УНН.
“Так, 14.04.2020 правоохоронцями проведено санкціонований обшук за місцем проживання наркоторговця. У ході слідчих дій у помешканні чоловіка виявлено близько 720 г кокаїну, розфасованого у 82 поліетиленових крафт пакети для подальшого збуту”, — повідомили у прокуратурі та додали, що чоловік є 43-річним киянином.
“Окрім того, у ході обшуку вилучено предмети, схожі на автомат Калашникова АК-47 та 66 набоїв до нього, предмет схожий на пістолет, а також грошові кошти у сумі 70 тисяч гривень, 400 євро та 1000 доларів США”, — повідомили у пресцентрі.
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Зазначається, що вартість вилучених наркотичних речовин за цінами “чорного” ринку становить близько 4 мільйонів гривень.
“43-річного чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексі України”, — додали правоохоронці.
“До Шевченківського районного суду міста Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває”, — резюмували у прокуратурі.
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