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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43798 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Киеве у наркоторговца изъяли АК-47 и кокаина на 4 млн гривен

В Киеве у наркоторговца изъяли АК-47 и кокаина на 4 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 38380 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правоохранители в столице задержали наркоторговца, у которого изъяли кокаина на 4 млн гривен и оружие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.

“Так, 14.04.2020 правоохранителями проведен санкционированный обыск по месту жительства наркоторговца. В ходе следственных действий в помещении мужчины обнаружено около 720 г кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых крафт пакеты для дальнейшего сбыта”, — сообщили в прокуратуре и добавили, что мужчина является 43-летним киевлянином.

“Кроме того, в ходе обыска изъяты предметы, похожие на автомат Калашникова АК-47 и 66 патронов к нему, предмет похожий на пистолет, а также денежные средства в сумме 70 тыс. гривен, 400 евро и 1000 долларов США”, — сообщили в пресс-центре.

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Отмечается, что стоимость изъятых наркотических веществ по ценам “черного” рынка составляет около 4 миллионов гривен.

“43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодексе Украины”, — добавили правоохранители.

“В Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается”, — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, СБУ перекрыла масштабную контрабанду наркотиков в Запорожье.

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