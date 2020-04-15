В Киеве у наркоторговца изъяли АК-47 и кокаина на 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правоохранители в столице задержали наркоторговца, у которого изъяли кокаина на 4 млн гривен и оружие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.
“Так, 14.04.2020 правоохранителями проведен санкционированный обыск по месту жительства наркоторговца. В ходе следственных действий в помещении мужчины обнаружено около 720 г кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых крафт пакеты для дальнейшего сбыта”, — сообщили в прокуратуре и добавили, что мужчина является 43-летним киевлянином.
“Кроме того, в ходе обыска изъяты предметы, похожие на автомат Калашникова АК-47 и 66 патронов к нему, предмет похожий на пистолет, а также денежные средства в сумме 70 тыс. гривен, 400 евро и 1000 долларов США”, — сообщили в пресс-центре.
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Отмечается, что стоимость изъятых наркотических веществ по ценам “черного” рынка составляет около 4 миллионов гривен.
“43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодексе Украины”, — добавили правоохранители.
“В Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается”, — резюмировали в прокуратуре.
Напомним, СБУ перекрыла масштабную контрабанду наркотиков в Запорожье.