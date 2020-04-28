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Организатора наркобизнеса задержали в Кировоградской области

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полицейские получили информацию о четырех жителей Онуфриевки и района, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Об этом УНН сообщили в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в области.

22-летний мужчина наладил канал поставки особо опасного психотропного вещества PVP из соседней области для дальнейшего сбыта на территории Онуфриевского района. Как сообщников он привлек трех мужчин в возрасте от 19 до 43 лет, которые помогали ему сбывать наркотик, путем закладок, а также из рук в руки. Ежедневно злоумышленники реализовывали от 20 до 30 доз психотропного вещества среди наркозависимых.

27 апреля работники управления противодействия наркопреступности полиции области совместно с сотрудниками Онуфриевского отделения под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением роты полиции особого назначения ГУНП в области провели санкционированные обыски по местам проживания лиц.

В результате правоохранители изъяли каннабис, психотропные вещества PVP, а также денежные средства и мобильные телефоны.

Организатора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По результатам предварительного расследования и экспертизы будет принято решение о привлечении лиц к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание - от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве у наркоторговца изъяли АК-47 и кокаина на 4 млн гривен.

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