Организатора наркобизнеса задержали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полицейские получили информацию о четырех жителей Онуфриевки и района, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Об этом УНН сообщили в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в области.
22-летний мужчина наладил канал поставки особо опасного психотропного вещества PVP из соседней области для дальнейшего сбыта на территории Онуфриевского района. Как сообщников он привлек трех мужчин в возрасте от 19 до 43 лет, которые помогали ему сбывать наркотик, путем закладок, а также из рук в руки. Ежедневно злоумышленники реализовывали от 20 до 30 доз психотропного вещества среди наркозависимых.
27 апреля работники управления противодействия наркопреступности полиции области совместно с сотрудниками Онуфриевского отделения под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением роты полиции особого назначения ГУНП в области провели санкционированные обыски по местам проживания лиц.
В результате правоохранители изъяли каннабис, психотропные вещества PVP, а также денежные средства и мобильные телефоны.
Организатора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По результатам предварительного расследования и экспертизы будет принято решение о привлечении лиц к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание - от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве у наркоторговца изъяли АК-47 и кокаина на 4 млн гривен.