Опублікували 25 кращих винаходів 2016 року

Видання представило список з 25 найбільш незвичайних і корисних винаходів, які були розроблені цього року. Серед них виявилися як досить прості речі, електричні зубні щітки або фен, що не пошкоджує волосся, так і, наприклад, цікавий протез для дітей, який поєднується з продукцією компанії LEGO, або картопля з підвищеним вмістом вітамінів, яку спеціально було виведено для африканських країн.

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Також у список потрапили, левітуючі лампочки, кросівки які зав’язуються самостійно , дах з сонячних батарей від компанії. Крім того, до рейтингу також потрапила нова колекція ляльок Барбі, які схожі на справжніх жінок.