Опубликовали 25 лучших изобретений 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Известное издание представило рейтинг полезных изобретений 2016 года, которые "позволяют сделать мир лучше и умнее" некоторые из которых можно купить уже сейчас, передает УНН со ссылкой на Тime.
Издание представило список из 25 самых необычных и полезных изобретений, которые были разработаны в этом году. Среди них оказались как достаточно простые вещи, электрические зубные щетки или фен, который не повреждает волосы, так и, например, интересный протез для детей, который сочетается с продукцией компании LEGO, или картофель с повышенным содержанием витаминов, который специально был выведен для африканских стран.
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Также в список попали, левитирующие лампочки, кроссовки которые завязываются самостоятельно, крыша из солнечных батарей от компании. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин.