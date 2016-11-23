Опубликовали 25 лучших изобретений 2016 года

Издание представило список из 25 самых необычных и полезных изобретений, которые были разработаны в этом году. Среди них оказались как достаточно простые вещи, электрические зубные щетки или фен, который не повреждает волосы, так и, например, интересный протез для детей, который сочетается с продукцией компании LEGO, или картофель с повышенным содержанием витаминов, который специально был выведен для африканских стран.

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Также в список попали, левитирующие лампочки, кроссовки которые завязываются самостоятельно, крыша из солнечных батарей от компании. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин.