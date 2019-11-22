Опубліковано список компаній-партнерів "Бурісми" Злочевського

ukru
18:19 • 73395 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 131434 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 127954 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 190369 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148962 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 175387 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 164288 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130090 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173296 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269058 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0.6 м/с
59 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63719 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 96190 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 30357 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 127487 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 91918 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 127487 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 190369 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 175387 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 164288 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 73395 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 96190 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63719 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123454 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114402 перегляди
Актуальне
Опубліковано список компаній-партнерів "Бурісми" Злочевського

Опубліковано список компаній-партнерів "Бурісми" Злочевського

Київ • УНН

 • 20198 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сайті Олександра Дубінського з'явилися списки контрагентів за фінансовими операціями компанії Burisma ексміністра природних ресурсів Миколи Злочевського, які нібито були опубліковані в США з посиланням на Генеральну прокуратуру України, передає УНН.

За інформацією, опублікованою на сайті, через Burisma відмивалися гроші колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Так, на сайті з посиланням на користувачів соцмереж опубліковано кілька таких контрагентів:

- Алан Аптер (ALAN APTER), голова Ради директорів Burisma;
- Олександр Кваснєвський (ALEKSANDER KWASNIEWSKI), колишній президент Польщі, приєднався до правління Burisma в січні 2014 року;
- AVELLUM PARTNERS LLC, українська юридична фірма;
- Bestec GmbH, міжнародний науково-технічний центр;
- BLUE STAR STRATEGIES, LLC, фінансовий консультант в Вашингтоні;
- BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP, юридична фірма, що базується в Нью-Йорку;
- BROCITI INVESTMENTS LIMITED, кіпрська компанія Миколи Злочевського;
- CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA, консульство Естонії в Монако;
- DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU, некомерційна організація в США;
- IDEALS SOLUTIONS GROUP SA, провайдер з корпоративного програмного забезпечення для співпраці з офісами;
- KPMG-UKRAINE LTD, надає аудиторські, податкові, юридичні та консультативні послуги;
- KROLL ASSOCIATES UK LTD, аудиторська фірма;
- LLC ESCO-PIVNICH, український газовий постачальник, що входить до групи Burisma;
- LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO, перша Українська газонафтова компанія;
- MANNVIT HF, найбільша інженерна фірма в Ісландії;
- MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, американська багатонаціональна корпорація;
- US-UKRAINE BUSINESS COUNCIL, Бізнес Рада США-Україна;
- WIRELOGIC TECHNOLOGY AS, фігурує в справі відмивання коштів на суму понад 33 млн доларів при покупці групи компаній херсонської нафтоперевалки.

Нагадаємо, раніше Дубінський заявляв, що Burisma Злочевського була одним з елементів, що пов'язують багаторічну схему з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Як повідомляв УНН, Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.

Нагадаємо, в жовтні Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що прокуратура перегляне всі справи проти Миколи Злочевського та його компаній, в тому числі вивчить законність процесуальних рішень щодо закриття справ.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження за ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито.

Крім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаним з ним фірмам, зокрема мова йде і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано Генпрокуратурою.

На даний момент, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський знаходиться в розшуку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,180.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,966.86