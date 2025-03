Опубліковано список компаній-партнерів "Бурісми" Злочевського

За інформацією, опублікованою на сайті, через Burisma відмивалися гроші колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Так, на сайті з посиланням на користувачів соцмереж опубліковано кілька таких контрагентів:

- Алан Аптер (ALAN APTER), голова Ради директорів Burisma;

- Олександр Кваснєвський (ALEKSANDER KWASNIEWSKI), колишній президент Польщі, приєднався до правління Burisma в січні 2014 року;

- AVELLUM PARTNERS LLC, українська юридична фірма;

- Bestec GmbH, міжнародний науково-технічний центр;

- BLUE STAR STRATEGIES, LLC, фінансовий консультант в Вашингтоні;

- BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP, юридична фірма, що базується в Нью-Йорку;

- BROCITI INVESTMENTS LIMITED, кіпрська компанія Миколи Злочевського;

- CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA, консульство Естонії в Монако;

- DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU, некомерційна організація в США;

- IDEALS SOLUTIONS GROUP SA, провайдер з корпоративного програмного забезпечення для співпраці з офісами;

- KPMG-UKRAINE LTD, надає аудиторські, податкові, юридичні та консультативні послуги;

- KROLL ASSOCIATES UK LTD, аудиторська фірма;

- LLC ESCO-PIVNICH, український газовий постачальник, що входить до групи Burisma;

- LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO, перша Українська газонафтова компанія;

- MANNVIT HF, найбільша інженерна фірма в Ісландії;

- MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, американська багатонаціональна корпорація;

- US-UKRAINE BUSINESS COUNCIL, Бізнес Рада США-Україна;

- WIRELOGIC TECHNOLOGY AS, фігурує в справі відмивання коштів на суму понад 33 млн доларів при покупці групи компаній херсонської нафтоперевалки.

Нагадаємо, раніше Дубінський заявляв, що Burisma Злочевського була одним з елементів, що пов'язують багаторічну схему з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Як повідомляв УНН, Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.

Нагадаємо, в жовтні Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що прокуратура перегляне всі справи проти Миколи Злочевського та його компаній, в тому числі вивчить законність процесуальних рішень щодо закриття справ.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження за ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито.

Крім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаним з ним фірмам, зокрема мова йде і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано Генпрокуратурою.

На даний момент, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський знаходиться в розшуку.