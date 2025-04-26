Роботу застосунку "Дія" відновлено після збою

У "Дії" повідомили про відновлення роботи застосунку після технічного оновлення дата-центру, пише УНН.

Дія знову працює! Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку - повідомили у "Дія" у соцмережах.

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У "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через "технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних".

Користувачі скаржилися на збої у роботі низки застосунків та онлайн-оплати, у тому числі "Дія", "Нова пошта", Google Pay та Apple Pay. Співзасновник monobank Гороховський зазначив, що "нас наче не зачепило". Також повідомлялося про проблеми з оплатою в метро Києва.