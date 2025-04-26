Роботу застосунку "Дія" відновлено після збою
Київ • УНН
У Дії повідомили про відновлення роботи застосунку після технічних оновлень. Раніше користувачі скаржились на збої в роботі низки застосунків та онлайн-оплати.
У "Дії" повідомили про відновлення роботи застосунку після технічного оновлення дата-центру, пише УНН.
Дія знову працює! Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку
Раніше
У "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через "технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних".
Користувачі скаржилися на збої у роботі низки застосунків та онлайн-оплати, у тому числі "Дія", "Нова пошта", Google Pay та Apple Pay. Співзасновник monobank Гороховський зазначив, що "нас наче не зачепило". Також повідомлялося про проблеми з оплатою в метро Києва.