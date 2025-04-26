Работа приложения "Дія" возобновлена после сбоя

В "Дія" сообщили о возобновлении работы приложения после технического обновления дата-центра, пишет УНН.

"Дія" снова работает! Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении - сообщили в "Дія" в соцсетях.

Ранее

В "Дія" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за "технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных".

Пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты, в том числе "Дія", "Новая почта", Google Pay и Apple Pay. Соучредитель monobank Гороховский отметил, что "нас вроде не задело". Также сообщалось о проблемах с оплатой в метро Киева.