Работа приложения "Дія" возобновлена после сбоя
Киев • УНН
В "Дія" сообщили о возобновлении работы приложения после технических обновлений. Ранее пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты.
В "Дія" сообщили о возобновлении работы приложения после технического обновления дата-центра, пишет УНН.
"Дія" снова работает! Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении
Ранее
В "Дія" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за "технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных".
Пользователи жаловались на сбои в работе ряда приложений и онлайн-оплаты, в том числе "Дія", "Новая почта", Google Pay и Apple Pay. Соучредитель monobank Гороховский отметил, что "нас вроде не задело". Также сообщалось о проблемах с оплатой в метро Киева.