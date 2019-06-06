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“Опозиційний блок” однозначно підтримає законопроект щодо незаконного збагачення

“Опозиційний блок” однозначно підтримає законопроект щодо незаконного збагачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Фракція “Опозиційний блок” однозначно підтримає законопроект щодо незаконного збагачення. Про це повідомив член депутатської фракції Ігор Шурма у коментарі кореспонденту УНН.

“Так, однозначно”, — відповів Шурма на питання, чи підтримає “Опозиційний блок” законопроект щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, Рада включила в порядок денний законопроект про незаконне збагачення

Цей законопроект включає у себе пропозиції інших 9 законопроектів, які подали до Верховної Ради, включаючи президентський.
Рішення внести пропозиції 9 законопроектів в єдиний узгоджений було прийняте депутатами різних фракцій та груп, які входять у відповідний профільний комітет.

Таким чином, був розроблений законопроект з літерою “Д” (доопрацьований), саме його сьогодні, 6 червня, внесли у порядок денних Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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