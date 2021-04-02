Оплачувана допомога при пологах зросла на понад 20% - МОЗ

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“Ключовий акцент, який ми робили у цьому році — це максимальне наближення медичної допомоги до пацієнта. Цієї мети плануємо досягти через розширення перш за все допомоги на амбулаторному рівні. На амбулаторному рівні в тому числі, наприклад в цьому році вводимо нові пакети супроводу вагітності”, — сказав Степанов.

Деталі

За його словами, це можливо буде як в спеціалізованих закладах, так і в жіночих консультаціях й через сімейних лікарів.

“Тобто, ми сплачуємо саме за ведення вагітності на первинному рівні. Також в цьому році ми збільшили вартість оплачувальної допомоги при пологах. Якщо минулого року це було 8 136 грн, то в цьому році ми збільшили до 10 382 грн. Більше ніж на 20% була збільшена допомога при пологах. Причому це стосується будь-яких пологів, і фізіологічних, і пологів, які можуть відбуватися з ускладненням, навіть при кесаревому розтині також ця сума сплачується”, — розповів Степанов.

Доповнення

З 1 квітня в Україні запрацювала нова Програма медичних гарантій, яка передбачає 35 пакетів медичних послуг. Три пакети будуть новими, а ще п’ять — виокремлені із вже наявних.

Програма медичних гарантій — перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів.