Оплачиваемая помощь при родах выросла более чем на 20% - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В этом году в Украине более чем на 20% была увеличена оплачиваемая помощь при родах - до более 10 000 гривен. Также вводится сопровождение беременности на амбулаторном уровне. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"Ключевой акцент, который мы делали в этом году - это максимальное приближение медицинской помощи к пациенту. Этой цели планируем достичь через расширение прежде всего помощи на амбулаторном уровне. На амбулаторном уровне в том числе, например в этом году вводим новые пакеты сопровождения беременности", - сказал Степанов.
Детали
По его словам, это возможно будет как в специализированных учреждениях, так и в женских консультациях и через семейных врачей.
"То есть, мы платим именно за ведение беременности на первичном уровне. Также в этом году мы увеличили стоимость оплачиваемой помощи при родах. Если в прошлом году это было 8136 грн, то в этом году мы увеличили до 10 382 грн. Более чем на 20% была увеличена помощь при родах. Причем это касается любых родов, как физиологических, так и родов, которые могут происходить с осложнением, даже при кесаревом сечении также эта сумма уплачивается", - рассказал Степанов.
Дополнение
С 1 апреля в Украине заработала новая Программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Три пакета будут новыми, а еще пять - выделены из уже имеющихся.
Программа медицинских гарантий - перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые гарантируются населению и оплачиваются из государственного бюджета на основе единых национальных тарифов.