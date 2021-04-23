ООС: зафіксували 17 ворожих обстрілів, є загиблий

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 22 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, один український військовий загинув. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації продовжують вести обстріли позицій українських захисників. 
Зокрема, неподалік селищ Південнне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру.

Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селищ Майорськ ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 23 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Новоселівка противник відкривав вогонь з мінометів 120-о калібру, а поблизу Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Нагадаємо

Станом на вечір, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

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