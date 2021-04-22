ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь, один боєць загинув

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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомляють у штабі.

Деталі

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та протитанкової гармати, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Красногорівки загарбники відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

З протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли позиції наших захисників поблизу населеного пункту Шуми.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Майорська, противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Як наголосили в штабі, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.