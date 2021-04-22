ООС: бойовики 8 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформують в ООС, пише УНН.
Деталі
Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів. В районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Доповнення
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала протягом 21 квітня 279 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 3 на Луганщині.