В ОБСЄ повідомили про 279 обстрілів на Донбасі минулої доби

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала протягом минулої доби 279 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 3 на Луганщині. Про це йдеться у звіті, пише УНН.

Деталі

Отже, у Донецькій області СММ зафіксувала 279 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 23 вибухи (3 вибухи в повітрі та 20 вибухів невизначеного походження).

Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н.п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

Згідно з СММ, за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 138 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо

У Сніжному на Донеччині від вибуху гранати, яку активував батько, загинула дворічна дитина.

Українські Національні Новини

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