В ОБСЕ сообщили о 279 обстрелов в Донбассе прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала за прошедшие сутки 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 3 на Луганщине. Об этом говорится в отчете, пишет УНН.
Детали
Итак, в Донецкой области СММ зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня, в том числе 23 взрывы (3 взрыва в воздухе и 20 взрывов неопределенного происхождения).
Большинство этих нарушений произошли в районах восточнее н.п. Майорских (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).
Согласно СММ за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 138 нарушений режима прекращения огня.
Напомним
В Снежном Донецкой области от взрыва гранаты, которую активировал отец, погибла двухлетний ребенок.