ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в ООС, пишет УНН.
Детали
Неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумел и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машины пехоты, а у Каменки с станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Дополнение
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в течение 21 апреля 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 3 на Луганщине.