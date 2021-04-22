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ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в ООС, пишет УНН.

Детали

Неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумел и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машины пехоты, а у Каменки с станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Дополнение

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в течение 21 апреля 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 3 на Луганщине.

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