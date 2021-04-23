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ООС: зафиксирован 17 вражеских обстрелов, является погибший

ООС: зафиксирован 17 вражеских обстрелов, является погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский военный погиб. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников.
В частности, неподалеку поселков Пивденнне и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки - еще и с станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселков майорских враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-в калибра, а вблизи Авдеевки с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Напомним

По состоянию на вечер, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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