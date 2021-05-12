ООС: зафіксовано три обстріли українських позицій

Цитата:

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку російських окупантів", - повідомили у штабі.

Деталі

Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів.

У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів.

Як наголосили в штабі, на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 186 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

11 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.