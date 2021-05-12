ООС: бойовики 8 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате — з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське — зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Реакція української сторони
“На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що наразі не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, його зменшено на приблизно 3,5 тис. людей лише у тимчасово окупованому Криму.