ООС: боевики 8 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое — из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединский — со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Реакция украинской стороны
“На обстрелы противника наши военные открывали огонь”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что пока не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен приблизительно 3,5 тыс. человек только в временно оккупированном Крыму.