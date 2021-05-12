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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики 8 раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 13156 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

ООС: боевики 8 раз нарушили "режим тишины"

Детали

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое — из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединский — со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Реакция украинской стороны

“На обстрелы противника наши военные открывали огонь”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, — резюмировали в штабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что пока не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен приблизительно 3,5 тыс. человек только в временно оккупированном Крыму.

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