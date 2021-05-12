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ООС: зафиксировано три обстрела украинских позиций

Киев • УНН

 • 18406 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: зафиксировано три обстрела украинских позиций

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Новгородское наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от поселка Мирное противник совершил обстрел из противотанковых ракетных комплексов.

В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов.

Как отметили в штабе, на обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 186 взрывоопасных предметов.

Дополнение

11 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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