ООС: зафіксовано один обстріл від бойовиків з підствольного гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші, використовуючи прицьому підствольний гранатомет, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку противника", - повідомили у пресцентрі.
Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське.
Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
"Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, з моменту початку режиму припинення вогню на Донбасі серед українських військовослужбовців втрат і поранених не було.