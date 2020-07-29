ООС: зафиксирован один обстрел от боевиков из подствольного гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В течение текущих суток в оайоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим тишины, используя при этом подствольный гранатомет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.
Этот факт имел место вблизи населенного пункта Новолуганское.
Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
"Потерь, в результате вражеского выстрела, нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, с момента начала режима прекращения огня на Донбассе среди украинских военнослужащих потерь и раненых не было.