ООС: зафіксовано два обстріли бойовиками українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші", - повідомили у пресцентрі.
Так, постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.
"Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, з початку тижня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок різкого погіршення стану здоров’я померло троє військовослужбовців.