ООС: зафиксировано два обстрела боевиками украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины", - сообщили в пресс-центре.
Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Пивденного враг использовал стрелковое оружие.
"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, с начала недели в районе проведения операции Объединенных сил в результате резкого ухудшения состояния здоровья умерло трое военнослужащих.