ООС: за добу бойовики тричі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом минулої доби, 2 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом минулої доби, 2 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.
Неподалік Павлополя було зафіксовано поодинокі неприцільні постріли збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського — ще й з великокаліберного кулемета.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
"Від початку поточної доби, 3 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 1 січня на Донбасі було зафіксовано дев'ять ворожих порушень "режиму тиші".