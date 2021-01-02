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ООС: за добу 9 ворожих порушень "режиму тиші", збито безпілотник противника

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. За минулу добу, 1 січня, на Донбасі зафіксовано дев'ять ворожих порушень "режиму тиші", з напрямку населеного пункту Яковлівка було виявлено безпілотник противника типу "квадрокоптер", який був збитий після перетину лінії розмежування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

ООС: за добу 9 ворожих порушень "режиму тиші", збито безпілотник противника

“Протягом минулої доби, 1 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню”, — повідомили у штабі.

Як зазначається, зокрема, російсько-окупаційні війська декілька разів відкривали вогонь в передмісті Авдіївки. Тут противник застосував проти українських захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. “Також з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу "квадрокоптер", який вмілими діями наших воїнів був збитий після перетину лінії розмежування”, — сказано у повідомленні.

“Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя”, — додали у штабі.

Також вказано, що поблизу населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використав стрілецьку зброю.

“На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ”, — зауважили у штабі.

Від початку поточної доби, 2 січня, як повідомляється, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. “Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша”, — відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, за даними пресцентру ООС, у новорічну ніч бойовики 6 разів порушили "режим тиші".

Українські Національні Новини

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