ООС: за сутки 9 вражеских нарушений "режима тишины", сбито беспилотник противника
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки, 1 января, на Донбассе зафиксировано девять вражеских нарушений "режима тишины", по направлению с населенного пункта Яковлевка было обнаружено беспилотник противника типа "квадрокоптер", который был сбит после пересечения линии разграничения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
"В течение прошлых суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня", - сообщили в штабе.
Как отмечается, в частности, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против украинских защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. "Также по направлению населенного пункта Яковлевка было визуально обнаружено БПЛА противника типа "квадрокоптер", который умелыми действиями наших воинов был сбит после пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.
"Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и неподалеку Павлополя", - добавили в штабе.
Также указано, что вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.
"На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе.
С начала текущих суток, 2 января, как сообщается, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. "Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина", - отмечается в сообщении.
Напомним, по данным пресс-центра ООС, в новогоднюю ночь боевики 6 раз нарушили "режим тишины".