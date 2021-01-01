ООС: у новорічну ніч бойовики 6 разів порушили "режим тиші"

"Від початку поточної доби, 1 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Так..., неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в ООС.

Вказується, що протягом минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі вибухом поранило чоловіка.