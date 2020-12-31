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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

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На Донбасі вибухом поранило чоловіка - ОБСЄ

Київ • УНН

 • 11442 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вчора, 30 грудня, у Донецькій області чоловік отримав поранення у результаті вибуху, коли перебував у тракторі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на щоденний звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

На Донбасі вибухом поранило чоловіка - ОБСЄ

"Місія зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. За попередній звітний період в області зафіксовано 299 таких порушень. У Луганській області СММ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 таких порушення. Чоловік отримав поранення у результаті вибуху поблизу Кам'янки Донецької області, коли перебував у тракторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 грудня, бойовики п'ять разів порушили "режим тиші" на Донбасі. Незважаючи на це, під час ранкової зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося раніше в УНН, нещодавно Україна направила ноту місії ОБСЄ через обстріл тракториста біля Авдіївки.

Українські Національні Новини

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