На Донбасі вибухом поранило чоловіка - ОБСЄ

"Місія зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. За попередній звітний період в області зафіксовано 299 таких порушень. У Луганській області СММ зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 таких порушення. Чоловік отримав поранення у результаті вибуху поблизу Кам'янки Донецької області, коли перебував у тракторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 грудня, бойовики п'ять разів порушили "режим тиші" на Донбасі. Незважаючи на це, під час ранкової зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося раніше в УНН, нещодавно Україна направила ноту місії ОБСЄ через обстріл тракториста біля Авдіївки.