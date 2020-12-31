ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 30 декабря, боевики пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки — из крупнокалиберного пулемета.
“Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, — рассказали в штабе.
Так, с целью выявления дежурных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной.
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На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
“На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК”, — сообщили военные.
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С начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. “Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия”, — рассказали в штабе, и добавили, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и “в дальнейшем контролируемая украинским воинами”.