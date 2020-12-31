ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Минулої доби, 30 грудня, бойовики п'ять разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки — з великокаліберного кулемета.
“Ввечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, — розповіли у штабі.
Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.
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На решті ділянок відповідальності наших підрозділів спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
“На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, — повідомили військові.
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Від початку поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. “Так, в районі населеного пункту Старогнатівка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї”, — розповіли у штабі, та додали, що обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і “надалі контрольована українськими воїнами”.